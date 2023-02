Previsioni AbruzzoMeteo: Settimana che si apre all’insegna del tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia anche sulle nostre regioni centrali. Alta pressione in attenuazione da mercoledì

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni anche se masse d’aria umida di origine atlantica raggiungono direttamente i vicini Balcani e l’Europa orientale, sfiorando anche il settore adriatico dove, nelle prossime ore, saranno possibili annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nella giornata di mercoledì, anche se non si escludono annuvolamenti più consistenti sul settore tirrenico e sulle zone appenniniche, in attesa di un graduale cedimento dell’alta pressione previsto a partire dalla giornata di mercoledì: situazione questa che darà luogo ad un graduale aumento della nuvolosità e anticiperà un probabile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana anche se, alla base dei dati attuali, si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata (nubi medio-alte e stratificate), foschie dense e locali banchi di nebbia soprattutto nelle valli interne della Marsica e sull’Alto Sangro, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Foschie e occasionali banchi di nebbia potranno manifestarsi anche lungo i litorali – aggiunge la nota pubblicata. Poche novità nella giornata di martedì, anche se saranno possibili annuvolamenti localmente consistenti sulle zone interne della nostra regione –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali – aggiunge la nota pubblicata. Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti occidentali, specie sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org