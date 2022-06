Previsioni AbruzzoMeteo: Temperature elevate soprattutto al centro-sud a causa della presenza di un promontorio di alta pressione di matrice africana ma con nubi in aumento dal pomeriggio-sera, anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, continuerà a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, con temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento, mentre le regioni settentrionali risultano influenzate dalla risalita di masse d’aria umida ed instabile provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nel corso della giornata, favoriranno annuvolamenti ed episodi di instabilità soprattutto sull’arco alpino con temporali anche di forte intensità in estensione verso le aree di pianura – Nubi medio-alte e stratificate si estenderanno anche verso le regioni centrali nel pomeriggio-sera e nel corso della giornata di giovedì, con possibili precipitazioni a carattere sparso, miste a sabbia africana – viene evidenziato sul sito web. Tra giovedì e venerdì, inoltre, la nuvolosità risulterà più compatta e potrà dar luogo ad occasionali precipitazioni a carattere sparso sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose, mentre le temperature, pur in lieve calo rispetto ai valori che si registreranno nelle prossime ore, continueranno a mantenersi al disopra delle medie stagionali.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) che attraverseranno le nostre regioni centrali nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temporanee schiarite sono attese in serata-nottata, tuttavia nella giornata di giovedì giungeranno nuovi corpi nuvolosi che favoriranno annuvolamenti ed anche occasionali rovesci a carattere sparso, più probabili sulle zone interne e montuose –

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Afa in intensificazione lungo le aree costiere –

Venti: Occidentali sulle zone interne e montuose, orientali lungo la fascia costiera e collinare, con rinforzi durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org