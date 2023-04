Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo freddo, ventoso ed instabile con annuvolamenti, rovesci sparsi e nevicate fino a quote relativamente basse. Peggiora sulle zone interne tra stasera e la mattinata di mercoledì

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria posizionata sul settore ionico che, nelle prossime ore favorirà ancora l’arrivo di masse d’aria fredda su gran parte delle nostre regioni centrali, dove le temperature subiranno un ulteriore calo e i valori si porteranno ben al disotto delle medie stagionali; soffieranno ancora forti venti di Grecale che favoriranno mareggiate lungo le coste e sarà presente una nuvolosità irregolare lungo le coste, più compatta sulle zone collinari, interne e montuose, dove sono attese precipitazioni a carattere sparso, nevosi al disopra dei 600-800 metri, con quota neve in ulteriore calo intorno ai 400-500 metri, specie sulle zone interne del Teramano e nell’Aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di mercoledì, inoltre, l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica darà luogo alla formazione di corpi nuvolosi sulle zone interne della nostra regione e del vicino Molise con rovesci, nevosi al disopra dei 500 metri: probabili nevicate a L’Aquila e Avezzano tra stasera-notte e la mattinata di mercoledì. Temporaneo miglioramento tra giovedì e venerdì, successivamente sembra possibile un nuovo peggioramento nel fine settimana di Pasqua: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, sui rilievi, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, con rovesci sparsi, nevosi al disopra dei 600-800 metri ma con quota neve in ulteriore calo nel corso della giornata intorno ai 400-500 metri, specie sulle zone interne del Teramano – riporta testualmente l’articolo online. Rovesci sparsi saranno possibili anche lungo le aree costiere, accompagnati da forti venti di Grecale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In serata-nottata nuvolosità in aumento sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente nell’Aquilano, con rovesci di moderata intensità, nevosi al disopra dei 500 metri: probabili nevicate ad Avezzano e a L’Aquila tra stanotte e la mattinata di mercoledì.

Temperature: In ulteriore diminuzione, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.

Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, in graduale attenuazione entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Molto mosso o agitato con mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

