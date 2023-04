Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in miglioramento nelle prossime ore e nella giornata di venerdì ma una nuova perturbazione attraverserà le nostre regioni tra sabato e la giornata di Pasqua

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola la situazione è in miglioramento, la perturbazione che, nella giornata di ieri, ha dato luogo a rovesci nevosi fino a bassa quota sulle regioni centrali, tenderà ulteriormente a spostarsi verso la Grecia, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni a partire dalle prossime ore anche se, al mattino, saranno presenti residui annuvolamenti sul settore adriatico di Abruzzo e Molise, in miglioramento nel corso della mattinata – Le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare, tuttavia continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino in quanto i valori, pur in lieve aumento, continueranno a mantenersi ben al disotto delle medie stagionali, anche nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile con possibili annuvolamenti al mattino anche sulle nostre regioni ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione proveniente dalla Francia, non particolarmente intensa per la verità, attraverserà la nostra penisola e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose con annuvolamenti e rovesci che potrebbero però interessare anche il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di Pasqua, alla base dei dati attuali, prevarranno condizioni di instabilità che si manifesteranno, molto probabilmente, dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, specie sulle zone collinari, interne e montuose, con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone collinari, pedemontane e nel Vastese, dove non si escludono residue precipitazioni, nevose sui rilievi al disopra dei 500-700 metri, in attenuazione nel corso della mattinata, con schiarite via via più ampie a partire dalle zone interne e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tempo stabile anche nella giornata di venerdì ma con possibili annuvolamenti al mattino – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi con gelate notturne su gran parte del settore occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, con residui rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera –

Giobann

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org