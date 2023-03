Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile sulla nostra penisola ma con annuvolamenti che raggiungeranno anche le nostre regioni centrali. Graduale peggioramento nel fine settimana con temperature in generale diminuzione soprattutto da domenica

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua a trovarsi sotto la scia di correnti atlantiche che favoriscono il transito di corpi nuvolosi di origine atlantica soprattutto al nord e, marginalmente, sulle nostre regioni centrali, dove nelle prossime ore saranno presenti nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Le temperature subiranno un ulteriore aumento e si porteranno nuovamente al disopra delle medie stagionali a causa dell’arrivo di correnti occidentali che raggiungeranno soprattutto il centro-sud e la Sardegna – viene evidenziato sul sito web. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile generale peggioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che raggiungerà la nostra penisola e richiamerà, grazie alla formazione di un minimo depressionario al centro-sud, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa settentrionale e orientale: aria fredda che determinerà un nuovo aumento dell’instabilità e un generale calo delle temperature che, stando ai dati attuali, si porteranno nuovamente al disotto delle medie stagionali, specie nei primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata su gran parte del territorio regionale, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Schiarite sono attese nel tardo pomeriggio e in serata, tuttavia la nuvolosità tornerà ad aumentare nella giornata di venerdì in quanto si avvicina una perturbazione atlantica più organizzata che ci farà visita nel fine settimana e porterà anche un generale calo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi sulle zone montuose – Sud-orientali lungo la fascia costiera –

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 04, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org