Previsioni AbruzzoMeteo: Un nuovo peggioramento si manifesterà sulle nostre regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica originatosi dalla presenza di masse d’aria fredda in quota che, in queste ultime ore, hanno raggiunto le regioni nord-africane favorendo la risalita di aria più calda verso le nostre regioni peninsulari – Lo scorrimento dell’aria caldo-umida sui nostri mari occidentali provoca lo sviluppo di estesi sistemi nuvolosi che, nelle prossime ore e nel fine settimana attraverseranno la nostra penisola favorendo un nuovo moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle nostre isole maggiori anche se nuvolosità e fenomeni si manifesteranno anche sul settore adriatico, pur con minor intensità e frequenza rispetto alle restanti zone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione continuerà ad interessare la nostra penisola almeno fino al pomeriggio-sera di domenica e il peggioramento si articolerà in due fasi, la prima attesa tra il tardo pomeriggio-sera e le prime ore della nottata, con peggioramento soprattutto sulle zone interne di Marche e Abruzzo, dove sono attesi rovesci diffusi che potrebbero localmente estendersi verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. La seconda fase, attesa dopo le schiarite del pomeriggio-sera di sabato, si manifesterà dalla tarda serata di sabato, in nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica con precipitazioni che interesseranno gran parte delle nostre regioni, in particolare le zone interne e montuose, ma con fenomeni in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con foschie dense e occasionali banchi di nebbia al primo mattino nelle principali valli della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Sempre in mattinata è atteso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose: inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni, tuttavia nel pomeriggio-sera la nuvolosità diverrà via via più compatta e non mancheranno rovesci, più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Nel corso della nottata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi sul settore occidentale e si estenderanno anche verso il settore adriatico, attenuandosi entro la tarda mattinata e il pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi con gelate diffuse sulle zone interne della nostra regione –

Venti: Deboli di direzione variabile al mattino, in rinforzo dai quadranti sud-orientali a partire dal pomeriggio-sera –

Mare: Poco mosso o localmente mosso con moto ondoso in graduale aumento dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org