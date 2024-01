Previsioni AbruzzoMeteo: Una debole perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra oggi e martedì mentre forti venti di Libeccio sono attesi tra mercoledì e giovedì anche sulle nostre regioni

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una debole perturbazione atlantica che, nelle prossime ore e nella mattinata di martedì, attraverserà le nostre regioni centrali e favorirà annuvolamenti, rovesci sparsi e nevicate sui rilievi appenninici: si tratterà di un sistema nuvoloso piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche tra martedì pomeriggio e la mattinata di mercoledì, in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà le regioni centro-settentrionali e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino impetuoso sulle nostre regioni, temperature in generale aumento e tempo in peggioramento soprattutto sui settori occidentali ed appenninici – precisa la nota online. Successivamente, alla base dei dati attuali, dopo il passaggio della perturbazione potremmo assistere ad un generale e sensibile calo delle temperature su gran parte delle nostre regioni nel corso del fine settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, con possibili precipitazioni sparse, nevose sui rilievi al disopra dei 1400-1600 metri – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della giornata i rovesci potrebbero localmente interessare anche il Teramano, il Pescarese e il Chietino anche se, in serata-nottata saranno possibili schiarite, specie sul versante adriatico, in attesa di un nuovo graduale aumento della nuvolosità previsto nella mattinata di martedì, specie sul versante adriatico, con possibili deboli piogge a carattere sparso, in miglioramento entro il pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In aumento, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone interne e montuose – Nel corso della giornata i venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Poco mosso o mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org