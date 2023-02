Previsioni AbruzzoMeteo: Una lieve attenuazione dell’alta pressione favorirà il transito di corpi nuvolosi anche sulle nostre regioni centrali ma non si prevedono fenomeni di rilievo. Torna il bel tempo sabato e domenica mattina

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile, soleggiato, con temperature massime in ulteriore aumento e valori che si manterranno ancora al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Nelle prossime ore, tuttavia, l’alta pressione tenderà lievemente ad attenuarsi soprattutto in quota e ciò favorirà il transito di corpi nuvolosi che, entro il pomeriggio-sera, raggiungeranno anche le nostre regioni, favorendo un graduale aumento della nuvolosità ma non si prevedono fenomeni di rilievo; si tratterà, infatti, di nubi medio-alte e stratificate che non daranno luogo a fenomeni se non occasionalmente, specie sul settore tirrenico – Da domani il tempo tornerà a migliorare a causa di una nuova espansione dell’alta pressione verso la nostra penisola e, di conseguenza, tornerà il bel tempo (con possibili annuvolamenti) nelle giornate di sabato e domenica, specie al mattino di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Dal pomeriggio-sera di domenica la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle regioni adriatiche a causa di un nuovo cedimento dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di deboli sistemi nuvolosi provenienti dall’Europa centrale – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – aggiunge la nota pubblicata. Annuvolamenti localmente più compatti interesseranno la Marsica e l’Alto Sangro entro la serata-nottata, mentre nella giornata di venerdì saranno ancora possibili annuvolamenti ma aumenterà la probabilità di foschie dense e occasionali banchi di nebbia lungo i litorali.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo