Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola tra oggi e la giornata di sabato e favorirà un moderato peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto anche le nostre regioni centrali ed ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare sulle zone interne e montuose, anche se rovesci sparsi hanno raggiunto anche le aree costiere in nottata – viene evidenziato sul sito web. Non cambierà di molto la situazione meteorologica in quanto l’Italia continuerà ad essere interessata dal transito della perturbazione che solo a partire dalla mattinata di sabato inizierà ad abbandonare le nostre regioni, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se non mancheranno annuvolamenti sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da sabato sera-notte e nella giornata di domenica un nuovo sistema nuvoloso attraverserà le nostre regioni centrali e provocherà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci sparsi, più frequenti sulle zone interne e montuose, dove assumeranno carattere nevoso al disopra dei 1600-1800 metri ma con quota neve in rialzo nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Le temperature diminuiranno tra oggi e domani, mentre un probabile nuovo aumento è atteso nel corso della prossima settimana, specie al centro-sud.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, più probabili al mattino nel Chietino e sulle zone montuose, in graduale ma temporaneo miglioramento nel corso della mattinata con probabili ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti consistenti continueranno a manifestarsi sulle zone montuose, nell’Aquilano, localmente sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Nel pomeriggio è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi al disopra dei 1800-2000 metri ma con quota neve in calo in serata intorno ai 1500-1700 metri; i rovesci torneranno ad estendersi anche verso il settore adriatico in serata-nottata ma nella giornata di sabato torneranno le schiarite su gran parte del territorio regionale –

Temperature: In diminuzione, specie nel pomeriggio-sera e nella giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. In temporaneo aumento nel pomeriggio sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con rinforzi sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di sabato soffieranno venti di Maestrale con temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

