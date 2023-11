Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centro-meridionali e favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in generale diminuzione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà anche le nostre regioni centrali e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni sparse ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico, con temperature in progressiva diminuzione, ad iniziare dal settore occidentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali entro la serata odierna, tuttavia a partire dal pomeriggio-sera di domani (mercoledì) assisteremo ad un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise entro la serata, anche se si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a partire da giovedì sera, raggiungerà dapprima le regioni tirreniche per poi estendersi, entro venerdì, anche sulle zone appenniniche e sul versante adriatico, con temperature in diminuzione e nevicate che torneranno ad interessare anche i rilievi appenninici – precisa il comunicato. Alla base dei dati attuali, inoltre, il peggioramento continuerà a manifestarsi almeno fino alla serata di domenica, anche sul versante adriatico, mentre da domenica assisteremo ad un probabile miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa.

PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulla Marsica e nell’Aquilano, in estensione verso l’Alto Sangro, la Valle Peligna nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, dalla tarda mattinata, la nuvolosità e fenomeni tenderanno ad intensificarsi anche sul versante adriatico e, molto probabilmente, interesseranno anche le aree costiere anche se i fenomeni risulteranno meno frequenti rispetto alle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì non si escludono residui fenomeni di instabilità sul settore orientale e costiero tra la nostra regione e il Molise, con possibili manifestazioni temporalesche, in miglioramento dalla tarda mattinata/pomeriggio –

Temperature: In progressiva diminuzione ad iniziare dalle zone interne – La diminuzione si estenderà anche verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

