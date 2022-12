Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni nelle prossime ore e favorirà condizioni di maltempo soprattutto sulle zone interne. Domenica con schiarite ma con possibili fenomeni di instabilità e temperature in sensibile diminuzione

- Advertisement -

La nostra penisola è interessata dal transito di un’estesa perturbazione di origine atlantica che, nel corso delle prossime ore, attraverserà anche le nostre regioni, favorendo episodi di maltempo soprattutto sulle zone interne e sul settore appenninico, tuttavia i rovesci tenderanno a manifestarsi anche sul versante adriatico dove, rispetto alla giornata di ieri, i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi – precisa il comunicato. Nella giornata di domenica la perturbazione si sposterà gradualmente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla giornata di ieri anche se non mancheranno fenomeni di instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e possibili precipitazioni a carattere sparso, specie nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Da domenica, inoltre, le temperature subiranno un generale calo a causa della discesa di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centrale che si riverseranno gradualmente sulle nostre regioni centro-settentrionali – precisa il comunicato. La diminuzione sarà marcata sul settore adriatico dove, fino alla giornata di ieri, su alcune zone le temperature hanno superato i +20°C, complici i venti di Libeccio (Garbino) e il freddo continuerà a manifestarsi anche nei primi giorni della prossima settimana –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni in intensificazione, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e sui rilievi che si affacciano ad ovest, nevose sui rilievi al disopra dei 2000-2200 metri, mentre sul settore adriatico assisteremo ad un’alternanza di schiarite e annuvolamenti che potranno favorire rovesci in sconfinamento dal settore occidentale; non si escludono manifestazioni temporalesche sulla Marsica e sull’Alto Sangro – Nel pomeriggio i rovesci saranno più frequenti anche sul versante adriatico e favoriranno anche un generale calo delle temperature che proseguirà, poi, nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di domenica è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ma permarranno condizioni di variabilità che si manifesteranno soprattutto sul settore adriatico dove saranno presenti annuvolamenti associati, nella seconda metà della giornata, ad occasionali precipitazioni – precisa la nota online. Schiarite sono attese sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Temperature in generale e sensibile diminuzione da domenica – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile dalla giornata di domenica –

Venti: Moderati dai quadranti meridionali con residui rinforzi sulle zone interne, montuose e nel Chietino, in graduale attenuazione in mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

