Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica in lento spostamento verso le regioni meridionali favorirà annuvolamenti e possibili rovesci anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sul settore adriatico

- Advertisement -

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione atlantica, attualmente posizionata sulla Sardegna e sui nostri mari occidentali, in lento spostamento verso le regioni meridionali nel corso delle prossime ore: di conseguenza annuvolamenti e rovesci sparsi sono attesi soprattutto al centro-sud e sul settore adriatico, a causa del richiamo di masse d’aria più fredda dai vicini Balcani che manterranno attive condizioni di spiccata variabilità tra oggi e la giornata di mercoledì. Anche le nostre regioni centrali saranno interessate da annuvolamenti e possibili rovesci sparsi, tuttavia tra il pomeriggio-sera e le prime ore della mattinata di mercoledì aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di addensamenti consistenti sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise con possibili precipitazioni, in estensione verso le zone montuose che si affacciano sul versante orientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà nella giornata di giovedì, specie sul settore adriatico, mentre annuvolamenti torneranno ad interessare le zone interne ed appenniniche e il tempo non guarirà almeno fino alla giornata di domenica: nuove perturbazioni sono destinate a raggiungere la nostra penisola nel fine settimana con probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso con schiarite sulle zone interne e montuose, in particolare sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, mentre annuvolamenti saranno presenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulle zone collinari e costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della giornata, in particolare dal pomeriggio-sera, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità sul settore adriatico con precipitazioni sparse, ma più frequenti rispetto alla prima parte della giornata, in estensione dalle zone costiere verso le zone collinari e montuose dove assumeranno carattere nevoso intorno ai 1000-1200 metri – Annuvolamenti e rovesci si manifesteranno anche nel corso della mattinata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione sul settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org