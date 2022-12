Previsioni AbruzzoMeteo: Un’intensa perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola a partire dalle prossime ore e nel fine settimana e sarà accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Attesa fase di maltempo nel fine settimana

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un esteso sistema nuvoloso di origine atlantica originatosi dalla confluenza tra masse d’aria molto fredda in discesa dall’Europa centro-settentrionale con aria più calda di provenienza nord-africana: l’esteso sistema nuvoloso si spingerà verso la nostra penisola nel corso delle prossime ore e sarà accompagnato da un generale rinforzo dei venti dai quadranti sud-occidentali che interesseranno soprattutto il centro-sud e porteranno un generale ma temporaneo aumento delle temperature anche sulle nostre regioni centrali, a causa del rinforzo del Garbino che soffierà in maniera impetuosa sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, specie su Abruzzo e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel corso della giornata soprattutto sulle zone interne di Abruzzo e Molise, dove le precipitazioni tenderanno progressivamente ad intensificarsi tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, mentre la perturbazione atlantica si estenderà sulla nostra penisola e sulle nostre regioni nel fine settimana, in particolare nella giornata di sabato, con precipitazioni in intensificazione e in estensione anche verso il settore adriatico con temperature in generale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Tra domenica e martedì, inoltre, le temperature subiranno un ulteriore sensibile calo soprattutto al centro-nord a causa della discesa di masse d’aria fredda presenti sull’Europa centrale –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che, inizialmente, al mattino, non produrranno fenomeni rilevanti se non occasionali rovesci sulle zone montuose della Marsica, dell’Alto Sangro in particolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della giornata è previsto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico, anche impetuoso) e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro con rovesci in intensificazione accompagnati da raffiche di vento ma con quota neve in netto rialzo a causa del generale aumento termico atteso nelle prossime ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ulteriore peggioramento è previsto nella giornata di sabato con rovesci frequenti sulle zone interne e montuose ma in sconfinamento anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In aumento, anche sensibile sul versante adriatico a causa del rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino)

Venti: Moderati dai quadranti meridionali (Libeccio, Garbino sul versante adriatico), con rinforzi sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org