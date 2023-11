Regione Abruzzo, Agricoltura: Imprudente, la Regione chiede stato calamità per tutti i settori, non solo vitivinicolo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Rispediamo al mittente rilievi infondati che creano solo confusione e inutili polemiche – si apprende dalla nota stampa. L’Aquila, 16 nov. – “Sui danni da mal tempo e peronospora, la richiesta del riconoscimento di stato di calamità naturale è stata avanzata dalla Regione Abruzzo, in particolare dall’Assessorato all’Agricoltura, per tutti i settori del comparto agricolo coinvolti, comprese quindi, tra le altre, anche le colture orticole, frutticole, cerealicole, florovivaistiche e di foraggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Rispediamo, dunque, al mittente i rilievi di chi sostiene che sarebbe stato privilegiato il settore vitivinicolo a scapito di altri – precisa la nota online. Si tratta di argomentazioni prive di fondamento che creano solo confusione e inutili polemiche”.

Così il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in replica alle polemiche, apparse stamane sulla stampa, sul riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito dell’emergenza che ha colpito il comparto agricolo dopo gli eventi atmosferici estremi della scorsa primavera – viene evidenziato sul sito web.

“Al momento – spiega il vice presidente Imprudente – il Governo centrale ha inteso predisporre solo azioni sui danni causati dalla peronospora della vite, ma stiamo lavorando affinché vengano recepite le istanze, anche a sostegno degli altri settori, in particolare di quello ortofrutticolo che ha subito danni ingentissimi – precisa il comunicato. A seguito dei sopralluoghi che si sono susseguiti in tutta la regione, abbiamo verificato l’entità dei danni, e ci siamo immediatamente attivati presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per trovare soluzioni e misure adeguate a tutela degli agricoltori”.

In relazione ai sopralluoghi e alle conseguenti stime effettuate dagli uffici regionali, il vice presidente precisa che “l’azione di verifica è stata, sin dal principio, chiara e trasparente ed ha interessato tutti i territori, in modo particolare il Fucino, considerato l’”orto d’Italia” per la qualità e la quantità delle sue produzioni di eccellenza – viene evidenziato sul sito web. I dati raccolti che hanno prodotto relazioni puntuali e dettagliate – continua Imprudente – hanno contribuito alla emanazione di un decreto legge che il Governo ha inteso strutturare solo sul settore vitivinicolo – Per ovviare a tale lacuna – conclude il vice presidente – ci siamo attivati per sollecitare il Ministro, Francesco Lollobrigida, affinché provveda a individuare misure idonee per intervenire a sostegno del comparto ortofrutticolo, in particolare del settore ortivo e pataticolo, che ha subito i maggiori danni a causa della peronospora”. US 231116

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it