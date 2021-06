Regione Abruzzo, Ambiente: al via la conferenza finale del progetto Joint Secap

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

(REGFLASH) Pescara, 15 giu. – Si terrà domani, mercoledì 16 e giovedì il 17 giugno 2021, attraverso la piattaforma zoom, la conferenza finale del progetto Joint_SECAP – Joint Strategies for Climate Change Adaptation in Coastal Areas, finanziato dal Programma Interreg Italia – Croazia

Il progetto mira a identificare strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e a sviluppare i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) congiunti, in 9 territori adriatici, in Italia e Croazia – viene evidenziato sul sito web. “L’analisi dei rischi e delle vulnerabilità svolta in questi territori – osserva l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli – mostra come i rischi climatici abbiano un evidente impatto sui settori economico e sociale della nostra società, alimentando il bisogno di abbandonare la logica della pianificazione a livello municipale per spostarsi verso una pianificazione a livello di distretto, sempre tenendo conto delle specificità e delle realtà locali – La governance multilivello – sottolinea – diventa quindi essenziale per il coinvolgimento produttivo di tutti gli stakeholder sia a livello locale che regionale, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato”. Ed è qui che il progetto Joint_SECAP dimostra la sua importanza e validità proponendosi come buona prassi non solo nella governance multilivello, ma anche e soprattutto, nello sviluppo di metodologie condivise e nella definizione di strategie e misure di adattamento al cambiamento climatico in 2 Paesi con aree climatiche omogenee, l’Italia e la Croazia – si apprende dal portale web ufficiale. La conferenza finale si terrà in videoconferenza il 16 e 17 giugno – recita il testo pubblicato online. La prima giornata dei lavori è volta ad illustrare i risultati raggiunti attraverso le presentazioni dei partner e gli interventi a cura dei rappresentanti del Segretariato congiunto del programma Interreg Italia-Croazia, dell’Ufficio del Patto dei Sindaci e del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea – JRC. La seconda giornata vuole essere invece un momento di confronto sulle politiche europee, italiane e croate in tema di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso gli autorevoli interventi della DG Clima, del Ministero croato, della Managing Authority del Programma Interreg-Italia Croazia e dell’Ufficio del Patto dei Sindaci della Commissione Europea – si apprende dal portale web ufficiale. (REGFLASH) US/210615

