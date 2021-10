Regione Abruzzo, Ambiente: Imprudente e Campitelli alla fiera Ecomondo di Rimini

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 28 ott. – L’assessore regionale all’ambiente, Nicola Campitelli, ha partecipato oggi a Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, in fase di svolgimento a Rimini – “L’economia circolare è stata al centro del dibattito – ha spiegato l’assessore Nicola Campitelli – dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento guarda verso nuovi scenari della transizione ecologica e ha avuto tra i protagonisti anche la visione di un nuovo modello di sviluppo per la Regione Abruzzo”. “Lavorare per creare un valore economico e umano sostenibile attraverso un nuovo modo di fare economia non solo è possibile ma è fondamentale – ha proseguito Campitelli, intervenuto a Ecomondo insieme al Sottosegretario Vannia Gava del Ministero della Transizione Ecologica -. È ormai a tutti evidente la necessità di politiche economiche inclusive dei temi ambientali e delle peculiarità dei territori e gli eventi climatici estremi e devastanti a cui assistiamo in questi giorni nel sud del nostro Paese”. Particolare successo è stato registrato dallo stand dell’ARTA Abruzzo che ha visto un evento in cui il Sottosegretario Gava insieme all’assessore regionale Nicola Campitelli, al vice presidente Emanuele Imprudente e al direttore generale Dionisio hanno discusso dei temi della transizione ecologica ed energetica e sulle opportunità del PNRR per rilanciare un modello di sviluppo sostenibile capace di valorizzare il territorio e di garantire benessere alle presenti e future generazioni”. US/211028

