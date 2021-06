Regione Abruzzo, Ambiente: Task-force tra sponde adriatico contro emergenza clima. Al via il confronto

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 17 giu. – Nove aree target, 5 in Croazia e 4 in Italia di cui tre abruzzesi; 50 azioni identificate, 32 per i partner italiani e 18 per i partner croati, di cui 21 relative alle due aree target della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Questi i dati qualificanti del lavoro finale messo a punto dalla task-force istituita tra comuni e regioni tra le due sponde dell’Adriatico nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia – si apprende dal portale web ufficiale. I gruppi di comuni, identificati sulla base di caratteristiche climatiche omogenee, hanno così identificato azioni di adattamento congiunte, ovvero azioni che coinvolgono tutti o parte dei comuni con lo stesso obiettivo, governance, metodologia, cronogramma e finanziamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta del progetto Joint SECAP – Joint Strategies for Climate Change Adaptation in Coastal Areas. L’Abruzzo ospita la conferenza finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi, 17 giugno, dalle 10 alle 12, attraverso la piattaforma zoom, la sessione dedicata alle politiche europee, italiane e croate in tema di adattamento ai cambiamenti climatici – precisa il comunicato. Apre i lavori il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – Seguono gli interventi di Claudio Pettinari, Rettore dell’Università di Camerino e della Prof.ssa Rosalba D’Onofrio, coordinatrice del progetto Joint_SECAP; Katerina Fortun, Direttorato Generale per le Azioni Climatiche –DG CLIMA, Commissione Europea; Fabiana Baffo, Ministero Italiano della Transizione Ecologica; Dunja Mazzocco Drvar, Direttore del Direttorato per le attività climatiche, Ministero Croato dell’Ambiente e Energia; Diana Gracin Petrovic, Joint Secretariat, Programma Interreg Italy-Croatia; Juljie Domac, Membro del Consiglio del Patto dei Sindaci Europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. Chiude i lavori Nicola Campitelli, Assessore con delega all’Energia, Rifiuti, Urbanistica e Territorio, Paesaggio, Demanio Marittimo, Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. US/210617

