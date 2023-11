Regione Abruzzo, Aree interne: Marsilio a Teramo sue strategie di ricostruzione, rilancio e sviluppo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Un evento istituzionale della giunta regionale su traguardi e sfide future – L’Aquila, 21 nov. Un evento istituzionale sulle strategie di rilancio e sviluppo delle aree interne, sulla capacità di elaborare politiche pubbliche capaci di coniugare le aspettative di sviluppo del territorio – recita il testo pubblicato online. La capacità di attirare investimenti, rassegna dei fondi disponibili per completare il processo di ricostruzione legato al rilancio del tessuto socio economico e sulle opportunità attuali di crescita economica –

L’incontro si terrà giovedì 23 novembre, a Teramo, alle 18.30, al teatro comunale, in via Ignazio Rossi n.9, sul tema “Presente e futuro delle aree interne” organizzato dalla giunta regionale nell’ambito dell’iniziativa “5 anni di lavoro senza confini – aggiunge la nota pubblicata. Traguardi raggiunti e sfide future”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario Alla Presidenza della Giunta Regionale, Pietro Quaresimale, assessore al lavoro e Mario Quaglieri, assessore al Bilancio – recita il testo pubblicato online.

Successivamente si parlerà di ricostruzione con Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 per spiegare le strategie, gli interventi e i fondi per dare un forte impulso alla rinascita del territorio –

Saranno presenti anche Vincenzo Rivera, Direttore generale Ufficio speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, Enrico Bianchi, Dirigente Amministrativo Contabile (USRC) e Giacomo D’Ignazio, Presidente Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.).

Su “Prospettive e scenari per le aree interne” sarà invece incentrato l’intervento di Stefano Cianciotta , consigliere – Amministratore Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.) con delega all’assistenza Tecnica, al Marketing territoriale e all’alta formazione – si apprende dalla nota stampa. In chiusura un bilancio del Presidente della Regione , Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. US 231121

