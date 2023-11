Regione Abruzzo, Aree interne: Marsilio, i nostri traguardi e le sfide che ci attendono

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

A Teramo il punto sui cinque anni di governo

Teramo, 23 nov. – “In un contesto di sfide significative e cambiamenti, la Giunta Regionale ha realizzato progressi notevoli nel potenziamento e nel rilancio delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo esteso la Strategia Nazionale per le Aree Interne da cinque a sette zone, incrementando i Comuni partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. L’aumento delle risorse economiche assegnate, precedentemente assenti dal bilancio, sottolinea il nostro impegno verso il consolidamento di queste comunità”, ha dichiarato il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, in occasione dell’evento “Presente e futuro delle aree interne” tenutosi oggi a Teramo, al Teatro Comunale – L’evento è parte dell’iniziativa “5 anni di lavoro senza confini – precisa la nota online. Traguardi raggiunti e sfide future”.

All’evento hanno partecipato Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, e Pietro Quaresimale, Assessore al Lavoro – recita il testo pubblicato online. Nel suo discorso, Marsilio ha illustrato che “i programmi guidati dai Comuni, finanziati dai fondi europei FESR e FSE, sono attivi, destinando decine di milioni di euro ai Comuni montani – precisa il comunicato. In aggiunta, è stata varata una legge contro lo spopolamento che incentiva chi si trasferisce e risiede nei piccoli centri montani, stimolando l’avvio di nuove attività”. Marsilio ha anche evidenziato l’impegno nella ricostruzione post-sisma, citando l’ultima sessione della cabina di coordinamento con il Commissario Castelli, in cui sono state ratificate nuove ordinanze per la ricostruzione e il rilancio socio-economico, supportate dal fondo complementare, con migliaia di cantieri attivi sia nel pubblico che nel privato – recita il testo pubblicato online.

Tra gli intervenuti vi erano Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, Vincenzo Rivera, Direttore generale Ufficio speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, Giacomo D’Ignazio, Presidente della Finanziaria Regionale Abruzzese (F.I.R.A.), e Stefano Cianciotta, Amministratore F.I.R.A. con delega all’Assistenza Tecnica, al Marketing territoriale e all’Alta Formazione – si apprende dalla nota stampa. US231123

