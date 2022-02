Regione Abruzzo, comunicato: Denso: Quaresimale, firmato al ministero Lavoro contratto di Espansione

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 8 feb. – Via libera alla sottoscrizione dell’intesa per un nuovo contratto di Espansione alla Denso di San Salvo – L’accordo è stato raggiunto in mattinata presso la sede del ministero del Lavoro tra la Denso Manifacturing e le organizzazioni sindacali – precisa la nota online. Alla riunione era presente l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale – L’intesa prevede l’accompagnamento in pensione per circa 80 lavoratori e la nuova assunzione di 27 figure professionali a tempo indeterminato – aggiunge testualmente l’articolo online. “In sede ministeriale – ha spiegato l’assessore – la Regione ha confermato, per il tramite dei propri assessorati al Lavoro e allo Sviluppo economico, il proprio impegno a mettere in campo interventi per garantire le attività dei lavoratori”. Il nuovo contratto, in linea con quanto già condiviso nel 2021, si è reso necessario nell’ottica di dare continuità ai processi di reindustrializzazione e riorganizzazione intrapresi dalla Denso, finalizzati ad una maggior efficienza del sito di San Salvo in previsione della cd. elettrificazione del settore automotive, con il progressivo abbandono dei motori a combustione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 220208

