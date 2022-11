Regione Abruzzo, comunicato: Discarica Bussi: Marsilio, finalmente dal Ministero ok alla bonifica

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Resta amarezza per oltre due anni di ritardo – (regflash) – L’Aquila, 21 nov. “Il Ministero dell’Ambiente finalmente mette la parola fine all’ annosa vicenda della bonifica delle discariche 2A e 2B del mega deposito di veleni chimici di Bussi – aggiunge la nota pubblicata. L’iter procedurale di stipula del contratto con l’aggiudicatario può finalmente partire per cui si chiude una stagione di polemiche e ricorsi. Rimane l’amarezza per il tempo perduto inutilmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un ritardo incomprensibile determinato dall’atteggiamento del Ministero dell’ambiente e da chi ha governato in questi ultimi anni. Abbiamo avuto almeno due anni di ritardo, buttati al vento, perché la gara era pronta all’inizio del 2019 e qualche mese dopo avremmo potuto aprire il cantiere – Purtroppo il Ministero ha voluto annullare la gara e revocare quell’appalto – riporta testualmente l’articolo online. Insieme al Comune di Bussi abbiamo dovuto difendere i cittadini abruzzesi e il loro diritto di vedere bonificata la discarica vincendo due volte, prima di fronte al Tar e poi al Consiglio di stato – Oggi si conclude questo iter sperando che sia l’ultimo passaggio burocratico amministrativo e da domani si possa aprire il cantiere per la bonifica a tutela dei cittadini e restituire così l’area al suo destino industriale come da programma”. K.S. 220121

