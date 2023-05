Regione Abruzzo, comunicato: Dissesto idrogeologico: sopralluogo di Marsilio a Chieti per la frana di viale Gran Sasso

- Advertisement -

Si punta ad ottenere lo stato di emergenza

Chieti, 31 mag. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, nel primo pomeriggio di oggi, ha effettuato un sopralluogo lungo viale Gran Sasso a Chieti, una zona fortemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle scorse settimane, infatti, per motivi di sicurezza, sono state chiusi due edifici scolastici e una palazzina è stata interamente evacuata – si apprende dal portale web ufficiale.

Marsilio, raggiunto, tra gli altri, anche dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e dal consigliere regionale, Mauro Febbo, è stato supportato, durante la perlustrazione, da funnzionari e tecnici dell’Agenzia di protezione civile regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Stiamo raccogliendo in un dossier tutti i dati relativi alle situazioni maggiormente critiche, aggravatesi ulteriormente con le piogge di maggio, non solo a Chieti ma anche a Bucchianico e Villa Celiera – ha dichiarato Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. – L’obiettivo – ha spiegato il Presidente -, anche se quanto accaduto in Abruzzo rappresenta una briciola rispetto a quello che è successo in Emilia Romagna, è di consegnarlo in tempi rapidi al Dipartimento nazionale di Protezione civile per cercare di ottenere dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Questo -ha aggiunto – ci consentirebbe di attingere a risorse importanti per la messa in opera di interventi di consolidamento di una certa portata senza attendere eventi calamitosi che potrebbero anche causare tragedie”. /230531

