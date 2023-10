Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: al CPI Pescara previsto Recruiting day per azienda call center 3G

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 18 ott. – Nuovo Recruiting Day per il Centro per l’impiego di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Protagonista della giornata dedicata alla preselezione di personale sarà la società 3G Spa, azienda da anni impegnata in attività di call center con diverse sedi anche in Abruzzo – L’appuntamento è fissato per lunedì 30 ottobre 2023 presso la sede del CPI di Pescara in via Passolanciano – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nel dettaglio, queste le figure ricercate dall’azienda: Sviluppatore informatico che sia in possesso di diploma di scuola secondaria o, preferibilmente, di laurea in Informatica, Matematica, Ingegneria Informatica o Ingegneria dell’Automazione, per queste figure è previsto un contratto a tempo determinato iniziale di 6 mesi; Operatore Contact Center Outbound per contratto di collaborazione coordinata e continuativa inziale di 3 mesi, con orario flessibile su ampie fasce e formazione iniziale; infine Operatore Contact Center riservato agli iscritti alle categorie protette della legge 68/99. In questo caso è previsto un contratto di lavoro a tempo determinato part-time inziale a mesi 6. Il programma del Recruiting di lunedì 30 ottobre prevede l’inizio alle ore 15 con la presentazione dell’azienda 3G e delle opportunità lavorative disponibili; a seguire partiranno i colloqui con i candidati.

Per partecipare è necessario inviare un’email all’indirizzo ido – aggiunge testualmente l’articolo online. pescara@regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it entro le ore 12 del 26 ottobre 2023. Nell’oggetto dell’email è necessario indicare la posizione di riferimento per la quale si vuole concorrere (Sviluppatore informatico, operatore Contact center, operatore Contact center L. 68/99), allegare il curriculum vitae, attendere la conferma dell’avvenuta registrazione alla giornata di preselezione che verrà inviata via email entro le ore 14 del 27 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal Centro per l’impiego di Pescara confermano che verranno convocati solo gli utenti ritenuti in linea con il profilo professionale – IAV 231018

