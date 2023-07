Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale convoca Salpa di Roseto

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 29 lug. Un tavolo istituzionale per lo stabilimento Salpa di Roseto è stato convocato dall’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, per venerdì 4 agosto, per una verifica degli impegni sottoscritti con la Società nel 2018. L’ Assessore al Lavoro, Pietro Quaresimale, accogliendo la richiesta delle Organizzazioni Sindacali, ha convocato le stesse e la Dirigenza di Salpa, invitando anche il Sindaco di Roseto, Mario Nugnes. “Ho ritenuto di procedere con urgenza e senza indugio ” dichiara Quaresimale, ” al fine di riaprire un franco e costruttivo confronto tra le Parti in considerazione della rilevanza storica e strategica che rappresenta la Salpa per il territorio teramano, sia per l’eccellenza delle produzioni agricole e dell’alto numero di lavoratori occupati – precisa la nota online. “Come sempre” conclude Quaresimale ‘ ” siamo a disposizione delle Parti Sociali e, ove fosse necessario, a porre in essere ogni utile intervento nel rispetto delle competenze assegnate al mio assessorato”. US/230729

