Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale convoca sindacati a tavolo regionale Sevel

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 2 dic. – La situazione legata allo stabilimento della Sevel di Atessa sarà al centro del tavolo regionale convocato per giovedì 9 dicembre alle ore 10,30 presso la sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara – viene evidenziato sul sito web. Convocato dall’assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale, al tavolo regionale sono stati chiamati a partecipare i responsabili regionali metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che hanno intenzione di avviare con gli interlocutori istituzionali un confronto sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento – riporta testualmente l’articolo online. US 211202

