Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale visita stabilimento Rolli di Roseto

Pescara, 16 giu. – Visita dell’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, allo stabilimento di Roseto del Gruppo Rolli Alimentare – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa rientra nel programma avviato dall’assessore Quaresimale di ascolto e confronto con gli imprenditori del territorio sulle necessità legate alla formazione, allo sviluppo e alle politiche attive del lavoro – “Il Gruppo Rolli in Abruzzo rappresenta una certezza – ha detto l’assessore all’uscita dallo stabilimento di Roseto -, grazie anche alla politica di sviluppo avviata sul territorio – recita il testo pubblicato online. Il Gruppo ha consolidato la presenza in Abruzzo prima con il rafforzamento produttivo dello stabilimento di Roseto degli Abruzzi che ha raggiunto tra stagionali e fissi le 500 unità operative e successivamente con l’investimento di un nuovo stabilimento ad Alanno – riporta testualmente l’articolo online. Proprio in ragione di questa vivacità del Gruppo – ha sottolineato Quaresimale – si è parlato delle possibilità di formazione specializzata che la Regione può mettere in campo per qualificare personale”.

La ricerca e qualificazione del personale non son stati gli unici aspetti affrontati nell’incontro che ha toccato anche i programmi legati alla corretta alimentazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’azienda – ha aggiunto Quaresimale – ha avviato un programma di ricerca sulla corretta alimentazione e sui risvolti positivi in tema di salute che essa si porta dietro – aggiunge testualmente l’articolo online. Da anni Rolli Alimentare opera sul mercato nazionale e internazionale e da sempre considera centrale il tema della salute, della corretta alimentazione e di tutti quegli elementi che riescono ad alzare la qualità del prodotto”. IAV 210616

