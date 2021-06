Regione Abruzzo, comunicato: LIRIS: “CIAO PAOLO, MAESTRO DI SPORT E DI VITA”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

(regflash) – L’Aquila, 17 giu. “Ho appreso con enorme dolore e costernazione della scomparsa prematura di Paolo Perrotti – precisa la nota online. Personaggio di primissimo piano nel mondo dell’educazione e soprattutto dello sport, rugby e atletica in primis, capace di segnare un’epoca nella storia della città. Lascia in eredità il suo carattere aperto, disponibile e gioviale ma, anche e soprattutto, la grandissima competenza con cui ha vissuto le sue passioni e le sue attività professionali – Valori che non andranno dispersi e che saranno sempre monito e orizzonte – si apprende dalla nota stampa. È stato un punto di riferimento fondamentale per generazioni di aquilani che oggi, commossi, lo ricordano e lo piangono – recita il testo pubblicato online. Alla famiglia giunga il mio personale messaggio di affetto e vicinanza”. L’assessore allo sport Guido Quintino Liris ha voluto ricordare così oggi la figura di Paolo Perrotti, punto di riferimento a L’Aquila per l’atletica e il rugby. (regflash) US 210617

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it