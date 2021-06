Regione Abruzzo, comunicato: Vaccinazioni Covid: da domani attiva la piattaforma per le aziende produttive

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

(REGFLASH) Pescara, 15 giu. – Sarà on line da domani mattina la piattaforma telematica regionale riservata alle aziende produttive che vogliono attivare un punto di vaccinazione straordinario riservato ai dipendenti e ai loro familiari all’interno di proprie strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo comunica l'Assessorato alla Salute.

Per accedere alla piattaforma, contenente tutte le indicazioni necessarie a formalizzare la richiesta, basta collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e proseguire nella sezione dedicata alle vaccinazioni. (REGFLASH) US 210615

