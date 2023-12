Regione Abruzzo, comunicato: Variante delle stazioni a Caste di Sangro: Marsilio, opera strategica per mobilità e turismo del territorio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Nel pomeriggio il Presidente in visita istituzionale anche ad Ateleta. L'Aquila, 4 dic. "Un intervento che denota l'impegno della regione Abruzzo verso i piccoli centri del territorio abruzzese. Questo intervento era atteso da lunghi anni e non era facile mettere insieme tutti gli enti coinvolti, la Regione, i Comuni, le Province e l'ANAS. Sono felice che si sia arrivati alla conclusione di questo percorso e che si possa riconsegnare un'opera pubblica infrastrutturale in un'area di risulta ormai in disuso e di collegamento delle due realtà ferroviarie. Non tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza importante per potenziare l'attività turistica e la mobilità di questo territorio".

Lo ha detto il Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio a margine della inaugurazione, presso la stazione ferroviaria, dell'arteria stradale strategica della variante delle stazioni accompagnato dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Nel pomeriggio il Presidente Marsilio è stato in visita istituzionale anche ad Ateleta dove è stato ricevuto nella sala consiliare dal sindaco Marco Passalaqua alla presenza di assessori e consiglieri comunali. K.S. 231204

