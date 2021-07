Regione Abruzzo, comunicato: Viabilità: sopralluogo di Marsilio, Campitelli e D’Annuntiis al viadotto Sente

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Castiglione Messer Marino (Ch), 7 lug. – A margine della cerimonia di inaugurazione dell’elisoccorso realizzato a Castiglione Messer Marino dalla società Edison, il presidente Marco Marsilio, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, l’assessore Nicola Campitelli e il sindaco di Castiglione Messer Marino Felice Magnacca hanno effettuato un sopralluogo sul viadotto Sente Longo, chiuso dal 2018 per motivi di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Il ponte, realizzato tra il 1974 e il 1977, collega l’Abruzzo e il Molise – si apprende dalla nota stampa. Il viadotto Sente Longo è, con i suoi 185 m di altezza, il ponte stradale più alto d’Italia per altezza del pilone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il viadotto è una infrastruttura fondamentale per il territorio perché consente ai centri dell’Alto vastese di raggiungere velocemente il presidio ospedaliero di Agnone – ha spiegato il presidente Marsilio -. Quando ero senatore ho presentato anche una interrogazione parlamentare per capire i motivi per i quali i lavori fossero in ritardo – recita il testo pubblicato online. Oggi – precisa il presidente – l’Anas, grazie a un accordo con la Provincia di Isernia, ha avviato lo studio per la redazione del progetto che consentirà di effettuare i lavori sulla struttura – Vigileremo per evitare ulteriori ritardi”. GILPET/210707

