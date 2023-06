Regione Abruzzo, comunicato: Vigili del fuoco: Marsilio incontra nuovo direttore regionale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 27 giugno 2023 – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto in visita istituzionale oggi a L’Aquila il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Abruzzo, Gennaro Tornatore, che ha sostituito Felice Di Pardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per Tornatore si è trattato di un ritorno a L’Aquila, avendo curato la comunicazione esterna subito dopo il terremoto del 2009. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la reciproca collaborazione per garantire il controllo e la sicurezza sull’intero territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US 230627

