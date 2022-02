Regione Abruzzo, comunicato: Violenza di genere: prima riunione del Tavolo tecnico della Rete regionale

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

La Rete regionale per il contrasto alla violenza di genere muove i primi passi e dà il via ad un percorso lungo e difficile – Stamane, su impulso degli assessori Pietro Quaresimale (Politiche sociali) e Nicoletta Verì (Sanità), si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico di Rete regionale, il tavolo che raggruppa tutti i soggetti principali che da anni in Abruzzo operano per contrastare e prevenire la violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Advertisement -

“E’ un passaggio nodale – esordisce l’assessore Quaresimale – che segna una nuova stagione nella lotta alla violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per la prima volta chi opera sul territorio si confronta con la Regione per condividere un percorso comune nel quale ognuno faccia il proprio, metta le proprie competenze, contribuisca a generare percorsi virtuosi in grado di dare risposte concrete a chi è oggetto di violenza di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La platea abruzzese degli attori che operano nel campo della violenza di genere è di quelle importanti – aggiunge l’assessore – perché il territorio regionale può contare su una consistente rete di servizi antiviolenza che vengono finanziati da una legge regionale e dal Fondo nazionale pari opportunità. Abbiamo ritenuto non disperdere questa ricchezza di esperienze e competenze avviando il Tavolo tecnico per un percorso di crescita”.

In Abruzzo sono 23 le strutture riconosciute dalla Regione che operano nel campo della violenza di genere; il dato è tra i più alti in Italia in rapporto alla popolazione, ma ha il pregio di testimoniare il livello di attenzione della realtà regionale alla piaga della violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In via sperimentale, inoltre, dall’anno scorso la Regione ha avviato con il Comune di Pescara un progetto che prevede un Centro di ascolto per uomini autori di violenza –

Sempre sul fronte del recupero dei soggetti maltrattanti, è in partenza il progetto “L’elefante bianco”, presentato dalla Regione e classificatosi settimo in graduatoria nazionale, che prevede azioni di recupero sociale con attività che si realizzeranno in provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online.

“I dati sulla violenza di genere e più in generale sul disagio sociale ad essa connesso raccolti dagli Ambiti sociali, dai Comuni e dai Centri antiviolenza sono allarmanti anche in una regione che non vive le dinamiche complesse delle grandi città, ma che presenta ancora sacche importanti di resistenza”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it