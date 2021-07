Regione Abruzzo, comunicato: Visita di cortesia  del Presidente Marsilio alla Presidente del Senato Casellati

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– Roma, 29 lug – “Ho voluto ricambiare la visita che la Presidente del Senato Casellati ha fatto la scorsa settimana, al centro vaccinale di Pescara, per ringraziarla nuovamente per le parole spese a sostegno del lavoro della Regione, degli operatori della sanità abruzzese e di tutti i volontari che, nella dura lotta contro la pandemia, hanno saputo contribuire a creare un sistema sanitario virtuoso esempio per tutto il resto del Paese – si apprende dalla nota stampa. ” Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio al termine della visita di cortesia alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, svolta questo pomeriggio a Roma, presso Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro, Marsilio ha fatto omaggio alla Presidente Casellati di un bracciale impreziosito con dei ciondoli in argento raffiguranti elementi iconici delle quattro province abruzzesi. FSUS 210729

