Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Marsilio a Bisegna, Ortona dei Marsi e Collarmele

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 11 gen. Il Presidente Marco Marsilio di nuovo in Marsica, oggi pomeriggio, per una visita istituzionale a Bisegna, Ortona dei Marsi e Collarmele – recita la nota online sul portale web ufficiale. Centri montani diversi con un unico denominatore: marginalizzazione e rischio spopolamento dove però è tangibile la voglia di creare favorevoli condizioni economiche, di lavoro e sviluppo – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta di comunità piccole ma molto vive dove è forte il senso di appartenenza – ha commentato Marsilio – Ho visto con piacere tanti progetti di entità associativa legate al turismo sostenibile e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio che stanno ridando vita a questi centri montani ed ho avuto anche il piacere di riscontrare che la nostra legge regionale sullo spopolamento sta dando i primi risultati – aggiunge la nota pubblicata. In Comuni di poche centinaia di abitanti si sono trasferite in un solo anno diverse famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un fatto significativo per frenare la tendenza al calo demografico e allo spopolamento, in cui chi aveva una casa ha deciso di tornare, di ristrutturarla oppure acquistarla potendo contare su questo sostegno economico – riporta testualmente l’articolo online. Ci sono persone ancora attratte dalla montagna e dalla possibilità di trovarvi un lavoro con interessanti prospettive di sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quindi andremo avanti con questi finanziamenti ma è chiaro che non basterà. In favore di questi centri minori abbiamo esteso la strategia nazionale delle aree interne a due nuove aree poiché ritenevamo fossero state esclusi troppi territori, veicolando nuove risorse per fare investimenti, per nuovi progetti, per portare servizi e attività. Continueremo così a mostrare la massima attenzione possibile come amministrazione regionale su tutto il territorio, non ultime le località più piccole e marginali che sono il cuore vivo della nostra regione”. K.SCOLTA. 230111

