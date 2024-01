Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Marsilio a Carapelle Calvisio, Villa Santa Lucia e Castelvecchio Calvisio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 10 gen. ‘L’Abruzzo è caratterizzato dalla presenza di un numero importante di piccoli e piccolissimi Comuni – Per me è doveroso che chi rappresenta l’istituzione regionale faccia sentire anche la sua presenza fisica attraverso la propria persona, i propri uffici e vi dedichi attenzione perché non deve essere solo uno slogan quello che nessuno deve rimanere indietro’. Lo ha detto il presidente Marco Marsilio che oggi ha incontrato, in visita istituzionale a Carapelle Calvisio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Castelvecchio Calvisio i rispettivi sindaci, Rosella Galasso, Paride Ciotti e Luigina Antonacci – Carapelle Calvisio è il più piccolo comune del centrosud, con un ampio territorio che si estende fino all’altopiano di Campo Imperatore – si apprende dalla nota stampa. Villa Santa Lucia fa parte invece della Comunità montana Campo Imperatore – Piana di Navelli e del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – viene evidenziato sul sito web. Castelvecchio Calvisio a oltre 1000 mt di altitudine, si trova sul fronte sud del grande Parco del Gran Sasso e Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. Diversi i temi affrontati, dai collegamenti stradali alla rete ospedaliera, dalle strutture ricettive al trasporto pubblico – riporta testualmente l’articolo online. ‘Tutti meritano attenzione – ha proseguito il Presidente – io soprattutto in questi luoghi, in queste comunità così piccole vengo anche per cercare di capire qual è la ricetta per provare a invertire la tendenza dello spopolamento, che cosa possiamo fare per renderli attrattivi – aggiunge la nota pubblicata. Su questo territorio ci sono scenari affascinanti – Anche per questa ragione si sceglie di rimanere in questi posti perché sono magnetici e attraggono in maniera molto particolare’. K.S. 240110

