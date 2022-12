Regione Abruzzo, comunicato: Voucher Alta Formazione: slitta pubblicazione graduatoria provvisoria

- Advertisement -

Pescara, 23 dic. – Gli uffici regionali che gestiscono l’avviso Voucher di Alta Formazione informano che la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari del voucher subirà uno slittamento al mese di gennaio – riporta testualmente l’articolo online. La decisione è stata dettata dalla necessità di rettificare e correggere errori materiali contenuti in alcune domande presentate sulla piattaforma regionale – Verrà dunque attivato il cosiddetto “soccorso istruttorio” per consentire, laddove possibile e compatibilmente con la normativa, al candidato di precisare le dichiarazioni rese in modo da delineare meglio la graduatoria provvisoria – La procedura di attivazione e conclusione del soccorso istruttorio non permette di pubblicare la graduatoria entro il prossimo 31 dicembre, che dunque verrà pubblicata dopo la prima decade di gennaio 2023. Conseguentemente, gli uffici si faranno carico di comunicare tempi e procedure per il caricamento della documentazione integrativa, la cui presentazione, al momento, è fissata al 31 gennaio 2023.

