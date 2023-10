Regione Abruzzo, Festa dei nonni: Quaresimale in visita in alcune strutture di ricovero

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 2 ott. In occasione della Festa dei nonni, l’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, ha fatto visita ad alcune case di riposo delle aziende pubbliche di servizi (Asp) regionali dove si è a lungo intrattenuto con gli anziani ospiti e con il personale addetto – recita il testo pubblicato online. “I nonni bisognerebbe festeggiarli ogni santo giorno – ha commentato l’assessore Quaresimale – e non solo nella data odierna poiché non rappresentano solo la nostra memoria storica e quindi il ponte ideale con il passato ma la loro saggezza e la loro esperienza di vita possono aiutarci a leggere meglio il presente – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, – ha aggiunto – in molti casi, i nonni rappresentano una autentica risorsa per le famiglie, soprattutto oggi, in una società in cui spesso entrambi i genitori lavorano e sono fuori casa per molte ore – si apprende dalla nota stampa. Insomma, i nonni rappresentano una sorta di welfare famigliare che chiede poco ma offre tantissimo – ha concluso – sia in termini di umanità che di saperi oltre che di esempi da imitare e di stimoli alla crescita dei nostri ragazzi”. 231002

