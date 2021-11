Regione Abruzzo, Fiera Lavoro: Quaresimale, piano operativo per rilancio occupazione

Dal sito della Regione Abruzzo:

Teramo, 8 nov. – Potenziamento delle politiche legate al mercato del lavoro e alla formazione professionale mediante misure concrete di politica attiva, un nuovo sistema di formazione con un rinnovato Piano regionale ma anche misure per favorire la creazione di imprese femminili – L’assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, ha tracciato, nella giornata di apertura della prima edizione di “Fiera al Lavoro”, le linee operative che andranno a segnare la politica dell’assessorato alla luce della situazione economica e occupazionale post pandemia – viene evidenziato sul sito web. “Ci aspetta un lavoro carico di responsabilità – ha detto l’assessore – perché i giovani e i lavoratori attendono risposte concrete a seguito della crisi generata dall’emergenza sanitaria – La Giunta regionale e l’assessorato al Lavoro su questo aspetto stanno concentrano il massimo degli sforzi sia nella nuova programmazione europea 2021-2027, sia nella programmazione Pnrr che si concentrerà molto sulle politiche attive”.

La Fiera al Lavoro, organizzate dalle tre Università abruzzesi e dal Gssi, vuole fare anche il punto sullo stato del mercato del lavoro, molto più fluttuante e comunque legato a dinamiche localistiche dopo il blocco causato dalla pandemia – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo tenuti a mettere in campo misure concrete a favore dei soggetti svantaggiati e maggiormente colpiti dalla crisi del Covid – ha insistito Quaresimale -. Da qui la previsione di incentivi all’assunzione per giovani under 35 ma anche per donne over 50, oltre all’idea di un accompagnamento mirato per gli over 58; potenziamento dei tirocini extracurriculari con un occhio particolare ai soggetti svantaggiati con un’indennità di tutoraggio in modo da stimolare le aziende a creare un percorso di lavoro che porti all’assunzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul fronte delle lavoro femminile – ha aggiunto Quaresimale – ci muoveremo con l’emissione di voucher per conciliare tempi di vita e lavoro in modo da erogare risorse per l’acquisto di servizi sociali, ma soprattutto daremo sostegno economico alle nuove imprese femminili sia nella fase di start-up sia in quella di consolidamento del mercato – Su questo punto, è nostra intenzione attivare incentivi a fondo perduto e azioni di accompagnamento – riporta testualmente l’articolo online. Questa è la nostra idea per il rilancio del lavoro, ma è chiaro che siamo pronti ad un confronto con tutti i soggetti che animano il mondo del lavoro: aziende, sindacati, associazioni datoriali, università, agenzie per il lavoro e organismi di formazione, tanto per citarne alcuni”. IAV 211108

