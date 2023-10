Regione Abruzzo, Film Commission:  sopralluogo di Marsilio a palazzo Dragonetti

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 12 ott. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, oggi pomeriggio, a L’Aquila, ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Dragonetti-De Torres, per verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori – precisa il comunicato. Il Palazzo storico di fine Quattrocento, danneggiato a seguito del terremoto, a conclusione degli interventi previsti, ospiterà la sede della Film Commission Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Al sopralluogo hanno partecipato anche l’assessore comunale Ersilia Lancia, i tecnici regionali, il direttore dei lavori e la ditta incaricata – si apprende dal portale web ufficiale. Una parte della struttura potrà essere riconsegnata già a breve termine per consentire un utilizzo parziale, in attesa di terminare l’ultima fase dei lavori. La Film Commission d’Abruzzo nata affinché le produzioni del mondo del cinema e dell’audiovisivo possano trovare sostegno in Abruzzo ha come obiettivo quello di sviluppare l’industria cinematografica, televisiva e audiovisiva e contribuire alla valorizzazione del territorio nel panorama nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa. K.S. 231012

