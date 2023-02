Regione Abruzzo, Fira: Assemblea soci approva modifica dello statuto

- Advertisement -

Pescara, 3 feb. – Si è tenuta oggi pomeriggio l’Assemblea straordinaria di Fira Spa per approvare la modifica statutaria dopo la fusione per incorporazione avvenuta con Abruzzo Sviluppo – L’atto è stato rogato dal notaio avv. Grazia Buta – viene evidenziato sul sito web. Ha partecipato il Presidente Marco Marsilio e l’assessore Daniele D’Amario – recita il testo pubblicato online. Ora, dopo le dimissioni dei vertici amministrativi di Fira, sarà convocata l’Assemblea ordinaria dei soci per nominare i nuovi membri degli organi di Fira Spa, alla luce del nuovo statuto societario – aggiunge testualmente l’articolo online. GILPET/230203

