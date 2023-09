Regione Abruzzo, Fondi europei: Marsilio, Oltre 100 mln di euro all’Abruzzo per il 2023

Dal sito della Regione Abruzzo:

La Regione contribuisce per il 18% con proprie risorse

Atessa – si legge sul sito web ufficiale. 4 set. “Compito delle Istituzioni è anche quello di rendere accessibili a tutti gli strumenti e le opportunità a disposizione – Come Regione Abruzzo, ci siamo impegnati e siamo tra le pochissime Regioni che sono già partite con i bandi legati alle risorse FESR ed FSE”.

Lo ha ricordato, questo pomeriggio, ad Atessa, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in occasione del convegno ‘Competitività, innovazione e ricerca: le nuove misure della Regione Abruzzo a sostegno delle imprese’.

“Con questi 67 milioni di euro e gli altri già messi in campo oltre ai bandi di prossima pubblicazione, – ha spiegato Marsilio – stiamo sopra i 100 milioni complessivi di fondi europei rispetto ai quali già cominciamo a movimentare le prime azioni a beneficio del sistema imprenditoriale abruzzese”.

Ancora Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Per noi si tratta anche di un impegno importante dal punto di vista economico perché la Regione contribuisce con un 18% di fondi propri -ha detto -. Quindi, su 100 milioni di euro di fondi europei investiti, 18 sono nostri, cioè del bilancio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tuttavia, non abbiamo voluto attendere la distribuzione del Fondo Sviluppo e Coesione, – ha sottolineato il Presidente- nonostante una buona parte di questi fondi possa essere destinata alla copertura di questa voce di bilancio anche per abbassare l’impegno delle Regioni – aggiunge la nota pubblicata. Invece, -ha proseguito – abbiamo pensato che le criticità legate alla crisi economica e all’inflazione non potessero attendere ancora – si apprende dal portale web ufficiale. Del resto, in passato non abbiamo mai utilizzato i fondi della Coesione per cofinanziare i fondi europei – aggiunge la nota pubblicata. La verità – ha proseguito – è che per noi era essenziale mettere subito l’economia abruzzese nelle condizioni di ripartire e rilanciarsi attraverso l’accesso a queste risorse”. /230904

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it