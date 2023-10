Regione Abruzzo, la nota: Economia: Marsilio, “l’Abruzzo è come un calabrone che non dovrebbe volare, eppure vola”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 5 ott. “L’Abruzzo è come un calabrone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non dovrebbe volare, però poi vola”. Lo ha detto, questo pomeriggio, a Ripa Teatina, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, in occasione della prima giornata del Congresso nazionale ANDAF, l’associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari – precisa la nota online. “Si tratta di un territorio che soffre lo spopolamento con una media che è più del doppio di quella nazionale – ha detto Marsilio – e che nelle aree interne arriva addirittura al quadruplo – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, l’Abruzzo è attraversato d’una autostrada, la A14, la cui terza corsia si ferma a Porto S. Elpidio, nelle Marche, non c’è l’alta velocità ferroviaria e, quando i treni corrono, toccano appena i 200 chilometri orari mentre la A24 e la A25 sono sotto contenzioso da anni – precisa il comunicato. Eppure, l’Abruzzo ora sbatte le ali, – ha rimarcato Marsilio – è la settima regione industralizzata d’Italia, la prima del Mezzogiorno, facendo registrare, quest’anno, un +12 per cento nelle esportazioni rispetto ad una media nazionale che è intorno al 4 per cento – aggiunge testualmente l’articolo online. Senza contare che viaggia a gran ritmo in termini di occupazione femminile,. E’ chiaro che qui – ha concluso – esiste una cultura d’impresa e una capacità manageriale connotate dalla cocciutaggine e dalla caparbietà tipiche degli abruzzesi che non si arrendono mai e che, a livello imprenditoriale, riescono a produrre risultati a dir poco ragguardevoli”. 231005

