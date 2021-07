Regione Abruzzo, la nota: Energia: Campitelli, parco eolico Alto Vastese esempio virtuoso

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Castiglione Messer Marino (Ch), 7 lug. – “E’ un territorio che vive un momento di difficoltà e la realizzazione di questa piattaforma servirà a tutelare la comunità sia per l’assistenza sanitaria sia per le operazioni di protezione civile”. Lo ha detto l’assessore all’ambiente e all’energia, Nicola Campitelli, intervenendo questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’elisuperficie di Castiglione Messer Marino, struttura realizzata dalla società Edison che nel comprensorio gestisce un parco eolico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nell’Alto vastese – ha aggiunto Campitelli – abbiamo un esempio importante di transizione ecologica: il progetto portato avanti dall’azienda, già da tempo, contribuisce a far raggiungere gli obiettivi legati alla decarbonizzazione e ad accrescere la produzione di energia verde”. GILPET/210707

