Regione Abruzzo, la nota: Energia: domani Campitelli apre convegno su transizione energetica

Pescara, 9 gen. “Transizione energetica: opportunità e competenza delle pubbliche amministrazioni”. É il tema centrale del convegno organizzato dall’assessorato all’Energia ed in programma domani a Pescara, nella sede della Camera di Commercio Chieti-Pescara, in via conte di Ruvo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, si parlerà della decarbonizzazione degli edifici pubblici e della semplificazione delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Ad aprire i lavori, alle 9:30, sarà l’assessore regionale all’Energia, Nicola Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. Le conclusioni, sono, invece, affidate al direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione, Pierpaolo Pescara, e al direttore Business to Government di Edison Next, Raffaele Bonardi – precisa la nota online. US/240109

