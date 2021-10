Regione Abruzzo, la nota: Energia: insediato tavolo regionale sull’idrogeno

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 20 ott. 2021 – Si è riunito, martedì 19 ottobre, nella sede di Pescara del Consiglio regionale, il primo tavolo regionale (permanente) dedicato all’idrogeno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tavolo è coordinato dall’assessore regionale all’energia Nicola Campitelli – precisa il comunicato. Hanno partecipato, oltre ai direttori e delegati dei Dipartimenti regionali della Presidenza, dello Sviluppo Economico-Turismo, Territorio-Ambiente e Infrastrutture- Trasporti, il direttore dell’azienda TUA, il presidente dell’ARAP e i rappresentanti delle Università abruzzesi – Il Tavolo sull’idrogeno è stato istituito dalla Giunta regionale con delibera del 9 luglio scorso – L’obiettivo è “incrementare la competitività nel campo della produzione ed utilizzo dell’idrogeno e coordinare ed integrare le diverse politiche settoriali – ha osservato l’assessore Nicola Campitelli – al fine di accelerare la decarbonizzazione, la transizione energetica e il traguardo delle zero emissioni al 2050”. Al tavolo prenderanno parte anche gli stakeholder e enti locali, regionali e nazionali, in base alle specifiche tematiche e questioni che via via saranno individuate nell’ordine del giorno – Il tavolo si inserisce nella strategia partecipata della Regione Abruzzo che, secondo un approccio bottom-up, prevede il coinvolgimento attivo degli stakeholder in tutte le politiche e iniziative regionali – aggiunge la nota pubblicata. “Il governo regionale ha puntato sull’idrogeno per accelerare la decarbonizzazione e la transizione energetica – ha aggiunto Campitelli – e mira a rendere l’Abruzzo protagonista assoluto nella diffusione e implementazione della nuova tecnologia – si apprende dal portale web ufficiale. Lo dimostrano i numerosi progetti avviati dalla Regione, dal LIFE3H al progetto idrometano – aggiunge testualmente l’articolo online. Vogliamo centrare gli obiettivi della transizione ecologica e stiamo mettendo in campo strategie di sviluppo sostenibile basate su un modello partecipativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo è un primo passo per raggiungere questo obiettivo così importante e nobile a cui ne seguiranno tanti altri”. Al termine dei lavori del tavolo è stato redatto un cronoprogramma: la realizzazione dell’inventario dei progetti regionali sul tema e l’individuazione puntuale dei referenti che presidieranno i tavoli regionali, nazionali ed europei in stretto coordinamento – aggiunge testualmente l’articolo online. US/211020

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it