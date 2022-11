Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: il presidente Marsilio in visita istituzionale a Nocciano

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 18 nov. Visita istituzionale del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a Nocciano, in provincia di Pescara, dove, a fine mattinata, è stato ricevuto dal sindaco, Leo Mucci – precisa la nota online. Nell’aula consiliare della sede municipale, Marsilio ha incontrato anche alcuni membri della giunta comunale oltre ad alcuni consiglieri di minoranza –

“Ritengo importante – ha dichiarato Marsilio – visitare il territorio per confrontarsi con i sindaci e con gli altri rappresentanti della comunità locale sulle problematiche, le criticità, i progetti in cantiere, le ipotesi di sviluppo – recita il testo pubblicato online. In particolare, – ha proseguito- credo che il recupero e la valorizzazione dei centri storici dei Comuni sia uno degli asset principali per il bilancio turistico dell’Abruzzo – A dire il vero, non c’è mai stato un piano organico di investimenti in questo settore – si apprende dalla nota stampa. Con i fondi del PNRR, si andranno a colmare alcune lacune mentre bisognerà attendere l’inizio dell’anno nuovo perché veda la luce la ripartizione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Alla base di tutto però – ha concluso – occorre una collaborazione istituzionale a tutti i livelli che poi è l’arma principale per risolvere i problemi reali”.

Il presidente Marsilio, accompagnato dal sindaco Mucci, dal parlamentare Guerino Testa e dal consigliere regionale Luca De Renzis, ha visitato, poi, il locale castello che ospita una mostra permanente di pittura e la casa delle associazioni che sarà inaugurata proprio nella giornata di domani, domenica 19. /221118

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it