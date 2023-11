Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Marsilio in visita a Catignano, Vicoli, Carpineto della Nora e Corvara

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 6 nov. Catignano, Vicoli, Carpineto della Nora e Corvara sono state le tappe istituzionali che il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha effettuato nel pomeriggio di oggi – precisa il comunicato. A Catignano, dopo l’incontro in Municipio, con il sindaco, Enrico Valentini, e con il personale dell’ente, Marsilio ha visitato alcune tra le aziende più rilevanti del territorio – recita il testo pubblicato online. A Vicoli, Comune di circa 400 residenti, il sindaco Katia Campobasso, nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala consiliare, ha illustrato le principali caratteristiche del piccolo centro del pescarese che punta su sport e turismo (un autentico gioiello è la chiesa della Madonna dei cinghiali) per dare impulso all’economia locale – Di rilievo, a tal proposito, la presenza dell’unico museo naturalistico a livello provinciale – Ma sono emerse anche criticità legate al fenomeno dello spopolamento, alla viabilità ed al dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Di stimoli allo sviluppo delle aree interne ne abbiamo dati diversi-ha spiegato il presidente Marsilio -a cominciare dalla legge regionale contro lo spopolamento che ha premiato, con incentivi economici, le famiglie con nuovi nati ed i nuovi residenti nei piccoli comuni – aggiunge la nota pubblicata. Senza dimenticare l’estensione della strategia delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, -ha rimarcato il presidente – l’attenzione della Regione per i piccoli Comuni si è realizzata anche in ambito sanitario visto che, grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa a resilienza (PNRR), sono state previste 32 Case di comunità in più rispetto a quanto previsto nella rete ospedaliera”. A Carpineto della Nora, sempre in provincia di Pescara, ad accogliere il presidente in Municipio è stato il sindaco, Donatella Rosini, che guida l’amministrazione di una comunità di appena 500 residenti – In realtà, il paese vanta una storia ultramillenaria considerando che il nucleo originario risale al III secolo dopo Cristo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ultima tappa istituzionale, il municipio di Corvara, Comune con una popolazione di poco superiore ai 200 abitanti, guidato dal sindaco Guido Di Persio Marganella, che faceva parte della comunità montana vestina – viene evidenziato sul sito web. “Quando ci siamo insediati -ha ricordato Marsilio- abbiamo ereditato la bellezza di 12 comunità montane, praticamente inattive e quindi improduttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ora non esistono più ma nel frattempo abbiamo incentivato le Unioni di Comuni che in Abruzzo coinvolgono quasi 200 municipalità e che rappresenteranno la nuova frontiera per la condivisione di funzioni e servizi”. Nelle visite istituzionali odierne, il presidente Marsilio è stato accompagnato dall’assessore Nicoletta Verí, dal parlamentare Guerino Testa e dai consiglieri regionali Leonardo D’Addazio, Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis. /231106

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it