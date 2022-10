Regione Abruzzo, la nota: Enti Locali: Quaresimale, destinati 3 milioni al Comune di Campli

- Advertisement -

Pescara, 12 ott. – Gli interventi individuati per il Comune di Campli riguardano la riqualificazione della Torre Campanaria e Porta Angioina (1.500.000 euro), la viabilità urbana (1.000.000 euro) e il recupero dei cimiteri comunali di Sant’Onofrio e Castelnuovo di Campli (530 mila euro). L’assessore regionale agli Enti Locali Pietro Quaresimale ha espresso, dunque, soddisfazione per gli interventi finanziati a favore del Comune di Campli (Te) dal Piano di ripartizione regionale delle risorse post-sisma approvato ieri dal Comitato istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Il Piano approvato destina all’Abruzzo il 12,76% delle risorse disponibili, finanziando interventi per i comuni della Provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di risorse che permetteranno agli enti di completare gli interventi volti a ripristinare importanti strutture a servizio della comunità che hanno subito danni significativi a seguito del sisma – si apprende dal portale web ufficiale. US/221012

