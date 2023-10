Regione Abruzzo, la nota: Eventi: Marsilio a Pescara alla cerimonia in memoria di Norma Cossetto

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 5 ott. Il presidente della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marco Marslilo, questa mattina, è intervenuto a Pescara, in piazza Italia, alla manifestazione nazionale e internazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, dedicata alla memoria dela studentessa istriana barbaramente seviziata e gettata viva in una foiba tra il 4 e 5 ottobre 1943 dai partigiani jugoslavi di Tito – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia è culminata con la deposizione di una ghirlanda sulla lapide che ricorda Norma Cossetto – Presente, tra gli altri – precisa la nota online. l’assessore Nicoletta Verì. (REGFLASH) US/231005

