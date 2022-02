Regione Abruzzo, la nota: Expo Dubai 2020: Marsilio, c’è tanto Abruzzo nella bellezza del padiglione Italia

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Dubai (Emirati Arabi) – 1 feb. – Con la visita al Padiglione Italia del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, si è conclusa la prima missione ufficiale della Regione Abruzzo a Dubai – precisa la nota online. Il presidente Marsilio, in mattinata, è stato accolto dal commissario di Expo, Paolo Glisenti, che lo ha accompagnato in una visita guidata del Padiglione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A fare da guida al presidente Marsilio è stata una studentessa universitaria di Chieti, Laura Salvemini di 24 anni, una dei 68 studenti universitari volontari che presta servizio nel padiglione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“E’ un padiglione meraviglioso – è stato il primo commento del Presidente Marco Marsilio – che risponde in pieno al tema della bellezza – viene evidenziato sul sito web. Del resto un paese come il nostro non poteva mancare un appuntamento del genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Geniale poi la scelta della riproduzione del David in dimensioni reali che permette di guardare negli occhi la bellezza – si legge sul sito web ufficiale. Noi – ha aggiunto il Presidente – siamo orgogliosi di aver contribuito con le nostre proposte ad incrementare il bello di questo padiglione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mostra sulla tradizione orafa abruzzese ne è il segnale più evidente e nell’ultima settimana torniamo protagonisti in questo padiglione con la mostra sulle ceramiche di Castelli”. Il presidente della Giunta regionale ha poi avuto un breve colloquio con il commissario Glisenti con il quale si è complimentato per l’organizzazione e l’allestimento dell’area italiana – si legge sul sito web ufficiale. Marsilio ha poi colto l’occasione per sottolineare “l’importanza di una due giorni a Dubai che ha permesso di aprire nuove ipotesi di lavoro per lo sviluppo dell’Abruzzo e opportunità per le nostre aziende, che già all’interno del Padiglione Italia hanno garantito un contributo rilevante”. La prossima settimana all’Expo di Dubai arrivano i prodotti dell’agroalimentare per un appuntamento nel quale l’Abruzzo è destinato a recitare un ruolo di primo piano – IAV 220201

